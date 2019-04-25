Taha Akgül yüksek lisans diplomasını aldı





SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan milli güreşçi Taha Akgül, diplomasını Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'dan aldı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, Rektör Yıldız’ı ziyaret etti.

Spordaki başarısının yanında akademik alanda da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Taha, ziyarette yaptığı konuşmada, "Her şampiyonada ülkemizi, sonra Sivas’ı ve daha sonra ise Cumhuriyet Üniversitesini temsil ediyorum. Hamdolsun yüksek lisansımı da bitirdim. Diplomamı sağ olsun Sayın Rektörümüz teslim etti. İnşallah yabancı dil sınavını da halledip doktora için yine kendi üniversitemizde kariyerimi geliştirmeyi düşünüyorum. Hem mektepli hem alaylı olarak Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Taha Akgül bir başarıya daha imza attı. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağını biliyoruz. Hem hemşehrimiz olması hem de üniversitemizde yüksek lisans yapıyor olması bizim için sevindirici bir durum. İnşallah bundan sonra üniversitemizde doktorasına da devam edecek. 7'nci kez Avrupa şampiyonu olması önemli fakat bunun sayısının daha da çoğalacağını biliyoruz. Taha Akgül’ü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum."