Suşehri'nde voleybol turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.



Suşehri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvanın final maçı, İmam Hatip Ortaokulu ve EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü takımları arasında oynandı.



Final maçının ardından İmam Hatip Ortaokulu turnuvanın şampiyon oldu. EÜAŞ Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali İşletme Müdürlüğü takımının ikinci olarak tamamladığı turnucada, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı da üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından kupaları verildi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara da teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaymakam Uzunoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir turnuva olduğunu ve nisan ayında da kadın ve erkeklerde futbol turnuvası düzenlemeyi planladıklarını söyledi.