'Superclasico'nun galibi River Plate

Arjantin Süper Kupa maçında River Plate, Boca Juniors'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

'Superclasico'nun galibi River Plate
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İSTANBUL (AA) - Arjantin Süper Kupa maçında River Plate, Boca Juniors'ı 2-0 yendi.

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan "Superclasico"da Boca Juniors ile River Plate bu kez Arjantin Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Başkent Buenos Aires'teki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan karşılaşmada River Plate, 17. dakikada penaltıdan Gonzalo Martinez ve 69. dakikada Ignacio Scocco'nun attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Muhabir: Serhat Bağbars

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