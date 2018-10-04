Süper Lig'in gediklileri bu kez 1. Lig'de rakip





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de en fazla yer alan ekiplerden Altay ile Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Süper Lig'de 46 sezonla en fazla yer alan 6. ekip konumunda bulunan ancak geçen sezon Spor Toto 1 Lig'e düşen Gençlerbirliği, tekrar lige dönmek için mücadelesini sürdürüyor. İlk 7 haftayı kayıpsız geçen Gençlerbirliği, topladığı 21 puanla lider durumda bulunuyor.

İzmir'in siyah-beyazlı ekibi Altay ise 3. Lig'e kadar geriledikten sonra 41 sezon mücadele ettiği Süper Lig'e yükselmek istiyor. Lige iyi başlamasına rağmen son 4 haftada galip gelemeyen Altay, topladığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor.

Uzun yıllar Süper Lig'de birbirlerine rakip olan iki takım, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Altay-Gençlerbirliği maçı, saat 19.00'da başlayacak.





- Liglerde 53. randevu





Liglerde en son 2002-2003'te birbirlerine rakip olan Altay ile Gençlerbirliği, daha önce Süper Lig'de 52 kez karşılaştı.

Geride kalan karşılaşmalarda Altay'ın 23, Gençlerbirliği'nin 17 galibiyeti bulunurken, 12 müsabaka da berabere sona erdi.