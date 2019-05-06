Süper Lig'e yükselme mücadelesinde heyecan dorukta





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de, lider Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantileme şansını kullanamadığı 32. haftanın ardından Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor lige veda eden diğer 2 ekip oldu.

Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından ilk 3 sıradaki 67 puanlı Gençlerbirliği, 66 puana sahip Abalı Denizlispor ve 61 puanı bulunan Hatayspor, direkt Süper Lig'e yükselme şansını sürdürdü.

Abalı Denizlispor karşısında alacağı 1 puanla Süper Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunan lider Gençlerbirliği, rakibine 3-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği'nin kalan 2 haftada alacağı en az 1 puan, Süper Lig'e dönmesini sağlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, son 2 haftada play-off mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak. İlk olarak Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Gençlerbirliği, son haftada Ankara'da Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak olan Abalı Denizlispor ise alacağı bir galibiyetle Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek Hatayspor'un puan kaybı halinde ise kendi maç sonuçlarına bakılmaksızın adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

Üçüncü durumda bulunan Hatayspor ise kalan 2 haftada maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Hatayspor, sezon sonunda ligi Gençlerbirliği ile aynı puanda tamamlaması halinde rakibini geride bırakacak. İlk 3 sıradaki takımın ligi 67'şer puanda bitirmesi halinde ise Gençlerbirliği ilk 2 takımın dışında kalacak.





- Kalan maçlar





Spor Toto Süper Lig'e doğrudan çıkma ihtimali bulunan takımların kalan maçları şöyle:

Gençlerbirliği: Gazişehir Gaziantep (D), Adana Demirspor

Abalı Denizlispor: Kardemir Karabükspor, İstanbulspor (D)

Hatayspor: Giresunspor, Balıkesirspor Baltok (D)





- Play-off yarışında da heyecan dorukta





İlk 2 sıradaki takımı takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı ligde dördüncü, beşinci ve altıncı sıralar için büyük çekişme var.

56'şar puana sahip Gazişehir Gaziantep ve Osmanlıspor'un yanı sıra 54 puanlı Altınordu, son 2 haftaya play-off barajında girdi.

Bu ekiplerin dışında 52'şer puanlı Adana Demirspor ve Ümraniyespor, kalan 2 haftada maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek.

Ligde ilk 6 iddiasını sürdüren ekiplerin kalan maçları şöyle:

Gazişehir Gaziantep: Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor (D)

Osmanlıspor: Altay, Adanaspor (D)

Altınordu: Boluspor, Giresunspor (D)

Adana Demirspor: Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği (D)

Ümraniyespor: İstanbulspor, Afjet Afyonspor (D)





- Düşenler belli oldu





Ligde Kardemir Karabükspor'dan sonra Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor'un da ligden düşmesi kesinleşti. Böylece ligde ilk 8 sırada yer alan ekiplerin dışındaki takımların bir iddiası kalmadı.

Afjet Afyonspor, bu sezon ilk kez mücadele ettiği lige sadece 1 sene tutunabildi.

Daha önce Süper Lig'de de yer alan Birevim Elazığspor ise tarihinde 6. kez 1. Lig'e veda etti. Birevim Elazığspor daha önce 1981-1982, 1984-1985, 1986-1987, 1991-1992 ve 2007-2008 sezonlarında 1. Lig'den düşmüştü. Elazığ temsilcisi, 2001-2002 ve 2011-2012'de ise Süper Lig'e yükselmişti.