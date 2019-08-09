Süper Lig'e 'teknik' bakış

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için geri sayım başlarken, 18 kulübün 8'i geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam ediyor.

Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği sezonda mücadele edecek 18 takımdan 10'u ise yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak.

Son şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yanı sıra ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörler yönetiminde sezonu açacak.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor ile ligin yeni ekipleri Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep, teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu.

2018-2019 sezonuna başlarken 9 kulüp, eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı.

Sadece biri yabancı

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kulüplerin tercihi Türk teknik adamlardan yana oldu.

Ligde mücadele edecek 18 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, sadece bir ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı.

Süper Lig'e yeni yükselen Gazişehir Gaziantep, sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde başlayacak.

Ligde geçen sezon başında ise 16 Türk, 2 yabancı teknik adam yer alıyordu.

Fatih Terim'in rekoru

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunuyor.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü kez görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Fatih Terim dışında ligde bu sezon takım çalıştıracak teknik direktörler arasında iki isim daha şampiyonluk gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Sezona Konyaspor'un başında başlayacak Aykut Kocaman ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı.

En genç ve en yaşlı teknik adamlar

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 43 yaşındaki Tamer Tuna, en yaşlısı ise 66 yaşındaki Yücel İldiz.

Göztepe'nin teknik direktörlüğünü yapan Tamer Tuna, 1 Temmuz 1976 doğumlu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un çalıştırıcısı Yücel İldiz de 4 Haziran 1953 doğum tarihiyle, "ligin en yaşlı teknik direktörü" unvanına sahip."Dört büyükler"de oynayanlar

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak birçok teknik direktör, futbolculuklarında "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Fatih Terim ve Bülent Korkmaz (Galatasaray), Rıza Çalımbay (Beşiktaş), Aykut Kocaman ve İsmail Kartal (Fenerbahçe), Ünal Karaman (Trabzonspor), Tamer Tuna (Beşiktaş ve Trabzonspor), Erol Bulut (Fenerbahçe ve Trabzonspor), Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş) Sergen Yalçın (Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor) "Dört büyükler"in forması altında top koşturdu.

Geçen sezon 13 takımda teknik adam değişti

Süper Lig'de geride kalan 2018-2019 sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiştirdi.

Beş kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda toplam 37 teknik direktör görev yaptı.

Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Trabzonspor'da Hikmet Karaman, Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı ve Antalyaspor'da Bülent Korkmaz, başladıkları sezonu tamamlayan teknik adamlar oldu.

Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 61 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'in elinde bulunuyor.

İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 sezonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı.

Süper Lig'de en çok maça çıkan Aybaba

Süper Lig'de en deneyimli teknik direktörlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça çıkan teknik adam unvanına sahip.

Samet Aybaba, Türkiye'nin en üst kademe liginde 15 takımın başında 608 kez sahaya çıkarak rekoru elinde bulunduruyor.

Aybaba'yı, geride kalan sezonun ardından Beşiktaş'tan ayrılarak A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş 576 maçla izlerken, Yılmaz Vural ise 529 karşılaşmayla üçüncü sırada yer alıyor.

Bu sezon görev yapacak teknik adamlar arasında ligde en fazla maça çıkan isim ise Aykut Kocaman. Sezona Konyaspor'un başında başlayacak Kocaman, ligde daha önce 494 karşılaşmada görev aldı.

Son 12 sezona Türk teknik adam damgası

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'ın şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 12 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'nin başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyonlukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlar elde etti.

Muhabir: Ercan Çakar