



ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından OGM Ormanspor'un başantrenörü Furkan Sağlık, "Süper Lig'deki ilk sezonumuzda istediğimizi aldık." dedi.

Başantrenör Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige yükselirken ilk hedeflerini kümede kalmak olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Bu hedefimizi başarmak, OGM Ormanspor adının ligde kalıcı olmasını sağladı. Ligi hedeflediğimiz yerin üzerinde 9. sırada bitirdik. Bu işi bu seviyede tutabileceğimizi görmüş olduk. Sezonun getirdiği motivasyonla, önümüzdeki senelerde çıtayı daha da yükseğe çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligin çok çekişmeli maçlara sahne olduğunu ve son haftaya kadar heyecanın hiç azalmadığını dile getiren Sağlık, "Bornova Beckerspor'un ligden çıkarılması, bence biraz yanıltıcı oldu. Ligin daha kolay olacağı düşünüldü ama son haftaya kadar lig lideri, play-off'a kalanlar, kalanların sıralaması ve küme düşen takım belli olmadı. Çok keyifli ve adına yakışır bir sezon olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- "Türk oyuncuların katkısı ligin de kalitesini yükseltti"





Furkan Sağlık, sezona yabancı oyuncuların yanı sıra bir de devşirme sporcuyla başladıklarını hatırlatarak, Türk oyuncuların da önemli katkı sağladığını söyledi.

Yabancı oyuncuların performanslarında belirli bir standart yakalandığının altını çizen Sağlık, "Bizi bu noktalara taşıyan ana unsurun Türk oyuncuların takıma katkısı olduğuna inanıyorum. Kendimizi başarılı saydığımız bu sezonda, özellikle Alperi Onar ve Damla Gezgin'in performansları takıma ekstra bir değer kattı. Türk oyuncuların katkısı ligin de kalitesini yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

İki oyuncuyla 3 sezondur birlikte çalıştıklarına değinen Sağlık, şöyle devam etti:

"Alperi Onar, bu süreçte çok yol kat etti ve gelişiminin büyük bölümünü burada sağladı. 10,3 sayı ortalamasıyla normal sezonun en skorer Türk oyuncusu oldu. Alperi, BOTAŞ'ın oyuncusu. Kendisi bizimle olmaktan çok mutlu ve takımda kalmak istiyor. Sonuçta BOTAŞ'ın vereceği karar önemli. Bu karar ne olursa olsun saygımız sonsuz. Tek arzum, alınacak kararın Alperi'nin gelişimine katkı sağlaması. Damla Gezgin ise özverisi ve çalışkanlığıyla bu sezon takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Diğer oyuncularımız da ellerinden gelenin fazlasını yapınca, ilk sezonumuzda play-off'a kalmayı son maçta kaçırdık."





- "Yürekli ve mücadele eden isimleri kadromuza katmayı planlıyoruz"





Başantrenör Sağlık, sporda dün olmadığını ve sürekli önlerine bakmaları gerektiğinin altını çizerek, yeni sezon planlamasına da ekip olarak başladıklarını belirtti.

Kurum takımı olduklarını ve bütçelerinin de belli olduğunu vurgulayan Sağlık, "Yeni sezonda da çok farklı bir bütçemiz olmayacak. Önümüzdeki sene, rotasyona katkı sağlayacak en az bir Türk oyuncuyu kadromuza dahil etmek istiyoruz. Bu oyuncuyu doğru seçer ve sistemimize adapte edersek, takımın verimi de artacaktır. Özellikle Sykes'ın takımda kalmasını arzuluyoruz. Kendisiyle sürekli görüşme halindeyiz ama bu transfer şu an için biraz zor gözüküyor. ABD'li oyuncuyu bizim dışımızda isteyen 3 Türk takımı, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda mücadele eden takımlar var. Bizde kalıp kalmaması tamamen maddi nedenlerden dolayı olacak. Zayıf bir ihtimal de olsa Sykes, hala listemizde yer alıyor." şeklinde konuştu.

OGM Ormanspor'un başantrenörü Furkan Sağlık, yeni sezonda öncelikle yine ligde kalma çabası içinde olacaklarını ama play-off mücadelesi verecek bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, "Özellikle uzun oyuncularımızı seçerken çok özen göstereceğiz. Yürekli ve mücadele eden isimleri kadromuza katmayı planlıyoruz. Ligde, diyaloğu iyi olan, sahada karakter koyan Avrupalı oyuncularla çalıştık ama istediğimiz verimi tam alamadık. Bu nedenle daha sert bir yabancı oyuncu rotasyonu oluşturmamız gerektiğini anladık. Ligi bilen, tanıyan Avrupalı bir oyun kurucunun yanı sıra yeni mezun, enerjisi yüksek ve çembere gidebilen bir kısa oyuncuyu da kadromuzda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Organizasyon sadece oyuncu seçimi değildir"





Sağlık, OGM Ormanspor bünyesinde bulunan herkesin birbirini sevdiğini, saygı duyduğunu vurgulayarak, bu sürecin de rahat bir sezon geçirmelerini sağladığını dile getirdi.

Ligin alt sıralarındayken bile birbirlerine duydukları güven sayesinde yükselişe geçtiklerini ifade eden Sağlık, şunları kaydetti:

"Organizasyon sadece oyuncu seçimi değildir. Yönetim, antrenör ve oyuncuların ortak hareket ettiği bir sistem yaratmak gerek. Biz bu sezon aynı dili konuşmayı başardık. Yeni sezonda da aynı ekip ve sistemle devam edeceğiz. Bu noktada kulüp başkanımız Ahmet İpek, basketbol şube sorumlumuz Akın Alemdar ve genel menajerimiz Özgür Salman'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Teknik ekip ve oyuncular kadar onlar da büyük emek verdi. Kulüpte tam bir aile ortamına sahibiz. Bu açıdan kendimi şanslı hissettiğimi söyleyebilirim. Şimdi gözümüzü yeni sezona çevirdik ve hazırlıklara başladık. Daha iyisini yapabilmek adına tüm ekip göreve hazırız."



