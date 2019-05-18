Süper Lig'de süper final

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak sezonun en kritik maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçı kazanacak takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise sezonu şampiyon tamamlayacak takım, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Galatasaray sezonun son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Yarınki müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak.

Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda üst üste 2'nci, toplamda ise 22'nci kez bu başarıyı tekrarlayacak. Medipol Başakşehir ise müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda tarihinde ilk şampiyonluğu elde edip, 61. sezonunu geçiren lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından 6. şampiyon olarak tarihe geçecek.







