Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
18 Mayıs Cuma:
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Serkan Tokat
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan
18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük
18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Ali Şansalan
18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: Bahattin Şimşek
19 Mayıs Cumartesi:
19.00 Göztepe-Galatasaray: Cüneyt Çakır
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
Muhabir: Emre Doğan