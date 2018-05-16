Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

18 Mayıs Cuma:

18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Serkan Tokat

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan

18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük

18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Ali Şansalan

18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: Bahattin Şimşek

19 Mayıs Cumartesi:

19.00 Göztepe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

Muhabir: Emre Doğan

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