Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.

Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı
banner230

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. ve son haftanın maç programı şöyle:

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

YORUM EKLE
Gönder