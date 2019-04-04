Süper Lig'de perde yarın açılıyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da yapılacak.
Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)