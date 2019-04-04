Süper Lig'de perde yarın açılıyor

Süper Ligde 27. haftanın ilk maçında yarın Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de perde yarın açılıyor
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da yapılacak.

Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)

6 Nisan Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

7 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)

16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

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