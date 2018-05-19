Süper Lig'de perde kapandı: Gomis tarihe geçti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Şampiyon Galatasaray

Sezonun son haftasında aynı saatte başlayan karşılaşmalarda Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerken, Fenerbahçe evinde Atiker Konyaspor'u 3-2, Medipol Başakşehir ise konuk ettiği Kasımpaşa'yı aynı skorla mağlup etti. Beşiktaş ise sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1'le geçti.

Bu sonuçların ardından puanını 75'e çıkararak zirvede yer alan Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe'nin 72 puanla ikinci sırada yer aldığı ligde aynı puanı toplayan Medipol Başakşehir averajla üçüncü oldu. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 71 puanla ligi 4. sırada bitirdi.

Ligi 16. sırada tamamlayan Osmanlıspor, 17. Gençlerbirliği ve son sıradaki Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düştü.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan yer alacak. Lig üçüncüsü Medipol Başakşehir ve dördüncü Beşiktaş ise bu organizasyonda yer alabilmek için eleme maçları yapacak.

Gol kralı Gomis

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, gol kralı oldu.

Ligde bu sezon 29 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 23 golü bulunan Burak Yılmaz'ın 6 gol önünde krallığa ulaştı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2

Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: 2-1

Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Gençlerbirliği-Bursaspor: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: 3-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 3-2

Göztepe-Galatasaray: 0-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 3-2

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimiyle oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP1. GALATASARAY34 24 3 7 75 33 42 75 2. FENERBAHÇE34 21 9 4 78 36 42 72 3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR34 22 6 6 62 34 28 72 4. BEŞİKTAŞ34 21 8 5 69 30 39 71 5. TRABZONSPOR34 15 10 9 63 51 12 55 6. GÖZTEPE34 13 10 11 49 50 -1 49 7. DEMİR GRUP SİVASSPOR34 14 7 13 45 53 -8 49 8. KASIMPAŞA34 13 7 14 57 58 -1 46 9. KAYSERİSPOR34 12 8 14 44 55 -11 44 10. EVKUR YENİ MALATYASPOR34 11 10 13 38 45 -7 43 11. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR34 11 9 14 44 53 -9 42 12. AYTEMİZ ALANYASPOR34 11 7 16 55 59 -4 40 13. BURSASPOR34 11 6 17 43 48 -5 39 14. ANTALYASPOR34 10 8 16 40 59 -19 38 15. ATİKER KONYASPOR34 9 9 16 38 42 -4 36 16. OSMANLISPOR34 8 9 17 49 60 -11 33 17. GENÇLERBİRLİĞİ34 8 9 17 37 54 -17 33 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR34 3 3 28 20 86 -66 12

Muhabir: Emrah Oktay