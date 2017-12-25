Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi

ANKARA(AA) - Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi.

Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibi devre arasına lider girdi.

Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı.

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı.

Burak Yılmaz, Jahovic ve Gomis gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor

Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.

17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.

Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2

Puan durumuTakımlarPMEDİPOL BAŞAKŞEHİR36 GALATASARAY35 FENERBAHÇE33 BEŞİKTAŞ30 KAYSERİSPOR30 GÖZTEPE30 TRABZONSPOR29 DEMİR GRUP SİVASSPOR26 BURSASPOR25 EVKUR YENİ MALATYASPOR22 KASIMPAŞA19 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR19 AYTEMİZ ALANYASPOR18 OSMANLISPOR17 ANTALYASPOR17 ATİKER KONYASPOR15 GENÇLERBİRLİĞİ14 KARDEMİR KARABÜKSPOR

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