Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri açıklandı
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Muhabir: Emrah Oktay

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