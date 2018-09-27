Süper Lig'de heyecan başlıyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:Yarın:
20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
29 Eylül Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)30 Eylül Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)1 Ekim Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)