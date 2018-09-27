Süper Lig'de heyecan başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta, yarın yapılacak bir maçla başlayacak.

Süper Lig'de heyecan başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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