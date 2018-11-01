Süper Lig'de haftanın perdesi derbiyle açılıyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yarın yapılacak derbi maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ise 3 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.
Hafta, 5 Kasım Pazartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
3 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
4 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)
5 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
Muhabir: Emrah Oktay