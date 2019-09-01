Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Haftanın sonuçları
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3Puan durumu
Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig
TakımlarOGBMAYAVP----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ALANYASPOR3 3 0 0 8 3 5 9 2. FENERBAHÇE3 2 1 0 8 2 6 7 3. YUKATEL DENİZLİSPOR3 2 1 0 4 0 4 7 4. ÇAYKUR RİZESPOR3 2 1 0 4 2 2 7 5. TRABZONSPOR3 1 2 0 4 3 1 5 6. MKE ANKARAGÜCÜ3 1 2 0 2 1 1 5 7. DEMİR GRUP SİVASSPOR3 1 1 1 5 3 2 4 8. BEŞİKTAŞ3 1 1 1 4 4 0 4 9. GALATASARAY3 1 1 1 4 5 -1 4 10. ANTALYASPOR3 1 1 1 3 4 -1 4 11. GAZİŞEHİR GAZİANTEP3 1 1 1 5 7 -2 4 12. BTCTURK YENİ MALATYASPOR3 1 0 2 6 5 1 3 13. KONYASPOR3 0 3 0 3 3 0 3 14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR3 1 0 2 3 6 -3 3 15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR3 0 1 2 3 5 -2 1 16. KASIMPAŞA3 0 1 2 2 6 -4 1 17. GÖZTEPE3 0 1 2 0 4 -4 1 18. GENÇLERBİRLİĞİ3 0 0 3 2 7 -5 0
- Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)