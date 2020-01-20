Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligin 18. haftasının kapanış maçında, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karadeniz temsilcisi, başkent ekibini 2-0 yenerek evine puansız gönderdi.

Ligde haftanın önemli maçında lider Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da zirve mücadelesi veren Beşiktaş'a konuk oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0, Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla geçerek sezonun en farklı galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-2

Antalyaspor-Göztepe: 0-3

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6-0

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 2-0

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)