Süper Lig'de görünüm

Süper Ligde 4. hafta yapılan tek maçla tamamlanırken, Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de görünüm
banner230

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2

Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Muhabir: Emrah Oktay

YORUM EKLE
Gönder