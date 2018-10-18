Süper Lig'de cep telefonu uygulamasıyla maçlara giriş arttı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig maçlarını daha rahat izlemek için hayata geçirilen Passolig’in Passo Mobil Uygulaması'na taraftarların ilgisi artıyor.

AA muhabirinin Passolig yetkililerinden aldığı bilgiye göre Süper Lig'de geçen sezon yüzde 15 olan Passolig Mobil Uygulaması ile maçlara giriş oranı, 2018-2019'un ilk sekiz haftasında yüzde 20'ye yükseldi.

Süper Lig'in ilk sekiz haftasında statlarda maç seyreden 1 milyona yakın sporsever arasından 200 bini bu uygulamayla maçlara giriş yaptı.

En çok "üç büyük" kulüp taraftarı kullanıyor

Passo Mobil Uygulaması'nı en çok İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları kullandı.

Ligin ilk sekiz hafta toplamında, üç büyük takımın maçlarını statlarda 400 bini aşkın futbolsever izlerken, bu kişilerden yüzde 30'u maçlara mobil uygulamayı kullanarak giriş yaptı.

Süper Lig'deki 8 haftanın 4'ünü sahasında oynayan Fenerbahçe'de 50 bine yakın taraftar mobil uygulamayı kullanarak maçlara giriş gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin yüzde 30'u Passo Mobil Uygulaması'yla maçları izledi.

Son üç yılda iki şampiyonluk elde eden Beşiktaş'ta ise taraftarların yüzde 29'u maçlara aynı uygulamayla giriş sağladı. Siyah-beyazlılarda yaklaşık 32 bin taraftar, sadece cep telefonlarını kullanarak Vodafone Park’ta takımlarına destek verdi.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ın maçlarına 40 bine yakın taraftar Passo Mobil Uygulaması ile girdi. Sarı-kırmızılılarda bu oran yaklaşık yüzde 29 olarak ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar da yüzde 24 oranla üç büyük takımın destekçilerinin ardında yer aldı.

Bu arada Passolig Kart sahibi bugün itibarıyla 4,2 milyona ulaşırken, üç büyüklerin toplam kart sahibi taraftar sayısı ise 2,2 milyon oldu.