Süper Lig'de 9 takımda 'teknik müdahale'

ANKARA (AA) - Halil İbrahim Avşar - Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 9 takım, teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligde 18 takımın yarısı sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve son olarak Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı.

"Teknik müdahale"ye en fazla iki kezle Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor gitti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehirspor, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarına devam eden takımları oluşturuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında takımların çoğunluğu, tercihini yerli teknik adamlardan yana kullandı.

Yabancı teknik direktörler arasında Igor Tudor (Galatasaray), Paul Le Guen (Bursaspor), Marius Sumudica (Kayserispor), Safet Susic (Aytemiz Alanyaspor), Tony Popovic (Kardemir Karabükspor) ve Leonardo Araujo (Antalyaspor) yer aldı.

Ayrıca Antalyaspor'da Leonardo ile yolların ayrılmasının ardından son 3 lig maçında takımı sahaya altyapı sorumlusu İspanyol David Badia Cequier çıkardı. Leonardo'nun yanı sıra yabancı teknik direktörlerden Tudor, Popovic ve Susic'in takımlarındaki görevi sona erdi.

gitti, geldi

Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör ayrılığı Gençlerbirliği'nde yaşandı. Sezona Ümit Özat ile başlayan başkent ekibinde yönetim, 3. haftada alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası milli arada Mesut Bakkal'a görev verdi.

Bakkal'ın 4. Gençlerbirliği dönemi de 9 maç sürdü. Gençlerbirliği, Bakkal yönetiminde Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı sahasında yenmesine rağmen diğer 7 maçta 6 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.

12. hafta sonunda 8 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Bakkal ile yolları ayırırken, eski teknik direktörü Ümit Özat'ı yeniden takımın başına getirdi.

Trabzonspor'da Çalımbay fırtınası

Kuruluşunun 50. yıl dönümüne şampiyonluk hedefiyle giren ve kadrosuna önemli isimler katan Trabzonspor, Ersun Yanal idaresinde isteği sonuçları alamaması nedeniyle "teknik müdahale"ye gitti.

Süper Lig'in 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a sahasında 6-1 gibi farklı bir skorla yenilen bordo-mavili takım, Yanal ile yolları ayırdı. Karadeniz temsilcisi, Yanal'ın yerine göreve getirilen Rıza Çalımbay ile adeta farklı bir kimliğe büründü.

Trabzonspor, Çalımbay ile 6 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Zirve yarışına ortak olan bordo-mavili ekip, devreyi lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde bitirdi.

Sezona Antalyaspor'da başlayan, daha sonra ise Trabzonspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, ilk devre iki farklı takım çalıştıran tek teknik direktör oldu.

Teknik direktör değişikliğine erken gidildi

Süper Lig'in ilk yarısında 7 takım, henüz ilk 10 hafta tamamlanmadan teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Sezonun ilk teknik direktör ayrılığının yaşandığı Gençlerbirliği'nin yanı sıra Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor "teknik müdahale"ye erken başvurdu.

Ertuğrul Sağlam'ın 4. hafta sonunda istifa etmesi üzerine Evkur Yeni Malatyaspor'da takımın başına Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut geçti.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada bir puan alan Osmanlıspor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı ve İrfan Buz ile anlaştı.

Sezon öncesi gerçekleştirdiği transferlerle adından söz ettiren Antalyaspor'da, istenilen sonuçların alınamaması ve takım içinde yaşanan sorunlar nedeniyle tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 5. haftadaki Kayserispor yenilgisi sonrası istifa etti. Akdeniz ekibinde yönetim, takımı Brezilyalı teknik direktör Leonardo'ya emanet etti.

Ligde ilk 6 haftada 5 puan toplayan Kardemir Karabükspor'da ise teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'nin yerine Tony Popovic'i getirildi.

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Atiker Konyaspor'da yönetim, kötü gidişat nedeniyle teknik direktör değişikliği kararı alırken, Mehmet Özdilek ile anlaştı.

Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor'da sular durulmadı

Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor, teknik direktör değişikliğine rağmen alt sıralardan kurtulamadı.

Yönetim problemlerinin de yaşandığı iki kulüp, çareyi yeniden teknik direktör değişikliğinde aradı.

Kardemir Karabükspor'da başkanlığa seçilen Ziya Ünsal, Popovic ile 16. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi yolların ayrıldığını açıkladı. Karadeniz ekibini son iki maçta sahaya altyapı antrenörü Levent Açıkgöz çıkardı.

Antalyaspor'da 14. haftadaki 3-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Leonardo dönemi sona ererken, başkan Ali Şafak Öztürk de 11 Aralık itibarıyla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz ekibinde, son 3 lig maçında altyapı sorumlusu David Badia Cequier takımın başında yer aldı.

Tudor oy birliğiyle gönderildi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'da daha sonra yaşanan düşüşün ardından Hırvat teknik adam Igor Tudor'un görevine son verildi.

Ligin 8. haftasında açık ara zirvede yer alan sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenememesi üzerine puan farkı erirken, taraftar baskısı da arttı.

Üst üste 4 deplasmandan puansız dönen ve zirveyi Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da, 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yönetim olağanüstü toplandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Tudor'un görevine oy birliğiyle son verirken, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı kararı aldı.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi

Hırvat çalıştırıcı Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray, Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takımda böylece 4. Fatih Terim dönemi başladı.

Terim'in yuvasına dönmesiyle Galatasaray da şampiyonluk yarışındaki rakipleri Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi teknik adam tercihini yerli isimden yana kullanmış oldu.

Göztepe ile oynanan ilk devrenin son maçında Terim, sarı-kırmızılı takımın başında sahaya çıktı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmada ilk devrenin flaş ekiplerinden Göztepe'yi 3-1 yenerken, Terim yuvasına galibiyetle döndü.

Son ayrılık Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı

Aytemiz Alanyaspor, ilk devrenin son maçında Antalyaspor'a 3-1 yenildi.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligde son 5 haftada sadece bir puan alan Aytemiz Alanyaspor, Boşnak teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırdı.

Aytemiz Alanyaspor da "teknik müdahale" yapan kulüpler arasına girerken Susic, ligde görevinden ayrılan son teknik direktör oldu.

İstifa sinyalinden sonra gelen galibiyet serisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 11. haftada deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından istifa sinyali verdi.

Ligin 11 haftalık bölümünde 17 puan toplayan sarı-lacivertli ekibin çalıştırıcısı, üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle gereğini yapacağını söyledi.

Kocaman ile sarı-lacivertli yönetim arasında yapılan toplantıdan ise "devam" kararı çıktı.

Osmanlıspor maçından sonra çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Devreyi 33 puanla zirvenin üç puan gerisinde 3. bitiren sarı-lacivertli ekip, Kocaman'ın istifa sinyalinin ardından yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi.







