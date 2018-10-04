Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

Muhabir: Ercan Doğan

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