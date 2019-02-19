Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'un saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahüratla, usulsüz seyirci alınmasından dolayı hukuk müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Atiker Konyaspor'un oyuncusu Adis Jahovic ile Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün ise kural dışı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevkine karar verildiği vurgulandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor, Eskişehirspor ve Abalı Denizlispor'un da kurula sevk edildiği kaydedildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Hatayspor idarecileri Mithat Baklacı ile Aydın Toksöz'ün de PFDK'ye sevk edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Muhabir: Ercan Doğan



