Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Kazım Karabekir)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz açıklanmadı)