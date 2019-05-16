Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Kazım Karabekir)
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz açıklanmadı)