Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır