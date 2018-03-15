Süper Lig'de 26. hafta maçları hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler
Muhabir: Hüseyin Eroğul