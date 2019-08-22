Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

- Ligde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
banner230


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla açılacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

YORUM EKLE
Gönder