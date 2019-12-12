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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor 12.12.2019, 09:58
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
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