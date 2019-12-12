Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)