Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şöyle:Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
10 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)11 Kasım Pazar:
13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya)
20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)