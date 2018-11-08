Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın tek maçla başlıyor.

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
banner230

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya)

20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

banner267
YORUM EKLE
Gönder