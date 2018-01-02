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Süper Lig takımlarının tercihi Belek

Süper Ligde 18 takımdan 15'i, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa girecek.

02 Ocak 2018 Salı 14:30
Süper Lig takımlarının tercihi Belek
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından takımlar, kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak.

Süper Lig'deki 18 takımın tamamı, kamp çalışmalarını Türkiye'de futbol turizminin merkezi Antalya'da gerçekleştirecek.

Takımların büyük çoğunluğunun Antalya'daki tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi oldu.

Ligde yer alan 15 ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. Side ve Alanya'da da birer takım kamp çalışmalarını sürdürecek.

Son yıllarda kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren Demir Grup Sivasspor, bu sezon da aynı yeri tercih etti. Aytemiz Alanyaspor da Alanya'dan ayrılmayacak. 4 Ocak'ta kendi tesislerinde toplanacak Antalyaspor ise geçen yılın aksine bir otelde kampa girmeyecek.

Antalya'ya en geç Galatasaray gelecek

Süper Lig'de "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kamp için Belek'i tercih eden takımlar arasında yer alıyor.

Ligde ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Antalya'ya en geç gelecek kulüp olacak. 7 Ocak Pazar günü Antalya'ya gelecek sarı-kırmızılı takım, 15 Ocak'ta kampı tamamlayacak.

Fenerbahçe ise 4 Ocak'ta kampa girecek. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek.

Yarın Belek'te toplanacak siyah-beyazlıların ise Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olmasından dolayı kamp bitiş tarihi henüz netleşmedi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir ise 4-12 Ocak tarihlerinde Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

Muhabir: Hilmi Sever

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BelekFutbolKampSporSÜPER LİGSÜPERLİG
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