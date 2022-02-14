Süper Lig puan durumu 2022: 14 Şubat 25. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları
2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 14 Şubat 2021 Puan Cetveli
Spor 14.02.2022, 22:05 14.02.2022, 22:08
Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 25. haftasının ilk maçlarının oynanmasına yarın başlıyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 14 Şubat 2022 TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.
25. hafta Süper Lig puan tablosu
ALTAY 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GZT GİRESUNSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.
GALATASARAY A.Ş.1 - 1 YUKATEL KAYSERİSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 0 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş 1.- 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
ATAKAŞ HATAYSPOR 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.
GÜNCEL PUAN TABLOSU