Süper Lig puan durumu 2022: 14 Şubat 25. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 14 Şubat 2021 Puan Cetveli

Spor 14.02.2022, 22:05 14.02.2022, 22:08
Süper Lig puan durumu 2022: 14 Şubat 25. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 25. haftasının ilk maçlarının oynanmasına yarın başlıyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 14 Şubat 2022 TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

25. hafta Süper Lig puan tablosu

ALTAY 0 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

GZT GİRESUNSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

GALATASARAY A.Ş.1 - 1 YUKATEL KAYSERİSPOR 

DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 

FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 - 0 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 

KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR 

TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

ADANA DEMİRSPOR A.Ş 1.- 1 BEŞİKTAŞ A.Ş. 

ATAKAŞ HATAYSPOR 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş. 

GÜNCEL PUAN TABLOSU

Yorumlar (0)
banner287

Gelişmelerden Haberdar Olun

@