Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı! İşte Güncel puan durumu... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu puan durumu

Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması Süper Lig'in 23. haftasının ilk maçlarının oynanmasının sonrasında merak ediliyor. Pek çok taraftar ve futbolsever maçların ardından 22 Ocak TFF Süper Lig puan durumunu takip ediyor.

23 OCAK GÜNCEL TFF SÜPER LİG PUAN DURUMU!

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR1 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR A.Ş.5 - 0VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

DEMİR GRUP SİVASSPOR1 - 1FENERBAHÇE A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 2GÖZTEPE A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş.3 - 1YUKATEL KAYSERİSPOR

ATAKAŞ HATAYSPOR0 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR0 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

GZT GİRESUNSPOR1 - 3AYTEMİZ ALANYASPOR

ALTAY0 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş.1 - 2TRABZONSPOR A.Ş.