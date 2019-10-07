Suat Serdar'a milli davet
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Löw, Schalke 04’te forma giyen Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ı Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet etti.
BERLİN(AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen Türk kökenli futbolcu Suat Serdar Almanya A Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw’un 22 yaşındaki Suat Serdar’ı ilk kez A Milli Takımı’na davet ettiği belirtildi.
Açıklamada, Real Madrid’de forma giyen Toni Kroos ve Köln takımında oynayan Jonas Hector’un ise sakatlıkları sebebiyle Almanya A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Almanya, 9 Ekim Çarşamba günü Dortmund'da özel maçta Arjantin, 13 Ekim Pazar günü de 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.
Almanya'nın aday kadrosunda Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ve Juventus'ta oynayan Emre Can da yer alıyor.
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