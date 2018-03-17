Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü

BERLİN (AA) - Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 4 ve 75'inci dakikalarda Mario Gomez attı. Freiburg'un tek golünü ise 53'üncü dakikada Nils Petersen kaydetti.
Stuttgart böylelikle, Tayfun Korkut göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Ev sahibi ekipte, milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
Kırmızı-beyazlı ekip puanını 37'ye çıkararak 8'inci sıraya yükselirken, Freiburg ise 30 puanla 14'üncü sırada kaldı.
Muhabir: Erbil Başay