Star TV canlı izle! Star TV yayın akışı - 30 Kasım 2020 Pazartesi

30 Kasım 2020 Pazartesi Star TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Star TV'de bugün Sefirin Kızı Yeni Bölümüyle ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Demet ve Alisan ile Sabah Sabah tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz. 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli Star TV yayın akışı ve detayları.

Star TV yayın akışı - 30 Kasım 2020 Pazartesi

Güncel MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00

Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45

Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15

Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 16:30

Ana Haber STAR HABER 18:30

Yerli Dizi SEFİRİN KIZI 20:00 Yerli Dizi

Tekrar / Sinema YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA 00:20

Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:30

Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 05:30

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SEFİRİN KIZI 30. Bölüm Konusu;

Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?

Yayın Günü:30 Kasım Pazartesi Yayın Saati:20.00