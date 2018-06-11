KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Doğu, Güneydoğu'da da biz inanıyoruz ki sporun gücü terörü yenecektir. Bunun örneklerini görüyoruz. Oradaki spor tesisleri cıvıl cıvıl ve gençlerin artık dağlara çıkmasını engelliyoruz. Dağa çıkış kesildi." dedi.

Kayserispor Kulübü Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Bak, geçen sene iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor'u tebrik ederek, yeni sezonda başarılar diledi.

Türkiye'nin dört bir yanında yoğun bir tempoda spor tesisleri inşa ettiklerini, bunları bazen belediyelerle, bazen kendileri, bazen de özel sektörün bağışlarıyla yaptıklarını ifade eden Bak, Türkiye'nin her tarafında binlerce eser ortaya çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinde gelmiş olması, eski bir sporcu olması ve spor kulübü yöneticiliği yapmış olmasının gençlere ve spora verdiği önemi arttırdığını kaydeden Bak, "Bu noktada her yerde büyük tesisler yapıyoruz. Stadyumlar yapıyoruz, şu anda stadyumların 17 tanesi tamamlandı, 5-6 tane bu yıl sonuna kadar tamamlanacak ve yenilerden kiminin projesi tamamlandı, kiminin ihaleleri bitti inşaatlarına başlandı. Türkiye dünyada spora en fazla yaptırım yapan ülke konumunda şu anda. Bunların içerisinde modern spor tesisleri, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm sahaları, özellikle de mahalle tipi sahalar her mahalleye, semte sahalar var." diye konuştu.

Bakan Bak, bunun dışında da yoğun bir şekilde Doğu ve Güneydoğu'da oradaki eski belediyelerin hizmet vermemesi nedeniyle kayyum atanan belediyeler vasıtasıyla spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Şehrin merkezindeki eski stadyumları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı projeler çerçevesinde, "millet bahçesi" olarak milletin hizmetine sunduklarını aktaran Bak, "Her gittiğimiz yerde o ille ilgili merkezde kalan bu tesislerin yerine yeni, modern tesisler yapılmasını, bu eski stadyumların halka kazandırılması ve merkezde vatandaşlarımızın nefes alacağı, çevrenin ön plana çıkacağı tesisleri yapmaya başladık. Onların protokollerini, devirlerini yapıyoruz. Eskişehir'de başladı, ardından Trabzon'da, Samsun'da, Muğla'da, en son dün Denizli'de. Dolayısıyla hem bu stadyumlar hizmet yaptıkları süre içerisinde de artık millete birer nefes alma alanı, yeşil alan olarak hizmet vermeye devam edecekler." değerlendirmesini yaptı.

Doğu ve Güneydoğu'da stadyum projeleri başta olmak üzere yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Bakan Bak, okulların bahçelerine spor salonları, mahalle aralarına semt sahaları, basketbol potaları yaptıklarını söyledi.

Her yerde gençlerin uyuşturucudan uzak durması için çok büyük önem arz eden spor tesislerini yaptıklarına işaret eden Bak, uyuşturucu ile mücadelede sporun çok büyük bir gücü olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu ile mücadelede sporun birleştirici gücünü, toplum üzerindeki rehabilitasyon etkisini ve insanlara olan ortak dilini kullanmak gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda da Doğu, Güneydoğu'da da biz inanıyoruz ki sporun gücü terörü yenecektir. Bunun örneklerini görüyoruz. Oradaki spor tesisleri cıvıl cıvıl ve gençlerin artık dağlara çıkmasını engelliyoruz. Dağa çıkış kesildi. Terörle etkin bir şekilde mücadele ediliyor ama bunun yanında aileler çocuklarını spor salonlarına, yüzme havuzlarına veya orada yapılan tesislere götürüyorlar. Tabi çocuk taş atacağına, futbol, basketbol oynuyor ve çok güzel bir görev üstleniyoruz orada Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Orada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni inşa edilen şehirlerin pek çoğunu ben gördüm. Biz aynı zamanda oralara spor tesisleri de yapıyoruz. Gençlerimiz orada modern spor tesislerinde spor yapıyorlar ve terörden uzak duruyorlar. Terör artık onları kendilerine devşiremiyor. Artık mili takımlara geliyorlar, salonlarda çocuklarımız spor yapıyor. Artık o enerjisini atınca da aileler mutlu, herkes mutlu."

Ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Bakanlar Bak ve Özhaseki'ye, Kayserispor forması hediye edildi.



