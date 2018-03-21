Spora başlayınca tekerlekli sandalyeyle tanıştı

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan bedensel engelli lise öğrencisi Hilal Eker, daha çok engelliye ulaşmak için profesyonel manada spora başlayınca normalde kullanmadığı tekerlekli sandalyeyle tanıştı.

Bir bacağında doğuştan rahatsızlık bulunan 18 yaşındaki Hilal Eker, kısa ve güç kaybı olan sağ bacağından iki kez ameliyat olmasına karşın tam olarak sağlığına kavuşamadı. Doktorların bacağının diz kapaktan alt kısmının kesilme riski uyarısında bulunmasından dolayı üçüncü bir ameliyattan vazgeçen Hilal, hafif yürüme bozukluğu çekmesine karşın engelsiz gibi yaşamayı kendisine ilke edindi.

Dış görünüşünde de engelli olduğu pek anlaşılmayan Hilal, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, engellilerle daha çok iç içe olmak için spora başlamaya karar verdi.

Hilal Eker, ilçede Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü bünyesinde tekerlekli basketbol takımı bulunduğunu öğrenince, kulüp bünyesinde spora başlayarak kısa sürede lisanslı tekerlekli basketbol sporcusu oldu.

Normalde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymayan genç sporcu, bu sayede tekerlekli sandalyeyle tanıştı. İlçede kadın takımı olmadığı için erkek sporcularla birlikte antrenmanlara çıkan ve tekerlekli sandalyeyle gösterdiği azmiyle dikkati çeken Hilal, ikinci kez tekerlekli basketbol kadın milli takım kampına çağrıldı.

Bedensel engelli olmasına rağmen günlük yaşamında kullanmadığı tekerlekli sandalyeyle spor salonunda tanışmasının hikayesini AA muhabirine anlatan Hilal, engelini hiçbir zaman sorun yapmadığını söyledi.

Hilal, bacağındaki rahatsızlığın çoğu şeyi yapmasına ve sosyal çevresine engel olduğunu ifade ederek, "Ne kadar umursamasam da yine de bir çekingenlik oluyor. Çünkü diğer insanlar size çok farklı davranıyor." dedi.

Annesinin ilçede engelli basketbol takımının bulunduğunu öğrenmesi ve kendisine söylemesiyle basketbola başladığını belirten Hilal, şunları kaydetti:

"Toplumda engelliler biraz bastırılıyor. Kendi yaptığım çalışmalarla biraz daha yukarıya çıkacağımı düşündüm. Burada 4-5 aydır basketbol oynuyorum, milli takım kampına çağrıldım. Orada takımlardan gelen engelli arkadaşlar var. Onlarla tanışmaya başladım, engelli kitlemi açtım. Onların yaşadığı hikayeleri, onların yaşadığı hayatları dinlemeye başladım. Açıkçası güzel bir çevre, hatta engelli olmayan insanların olduğu topluluktan daha eğlenceli, daha sevgi dolu toplum var, bunu fark ettim. Daha önce spora başlamadığım için de pişmanım. Basketbola başladığımda daha önce tekerlekli sandalyeyi hiç kullanmadığım için zorlandım ama öğrendim. Normal basketbol eğlenceli ancak bu tekerlekli basketbol daha eğlenceli, başardığında 'evet' diyebiliyorsun."





- Milli takım kampına





Basketbol oynarken kullandığı tekerlekli sandalyenin kendisine göre olmadığını ve buna rağmen oynadığını dile getiren Hilal Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sporda kullanılan tekerlekli sandalye bayağı pahalıymış. Kulübümüz karşılayamıyor, hepimizin sandalyesi eski. Ben milli takım kampına gittiğimde diğer sporcuların sandalyesi güzeldi, ben biraz zorluk yaşadım. Performansımın düşmesinin bir sebebi de sandalyemin bana uygun olmayışıdır. Her şeye rağmen milli takım kampına ikinci kez çağrıldığım için çok mutluyum. İçine kapanan bir sürü engelli oluyor. Pencereden dışarıya bakmak, kendisini geri çekmek yerine, aktivitelere katılsınlar. En azından bu bizim engelli basketbolumuz, voleybol gibi aktiviteler oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorlarsa bile birkaç kez gelip maçları izleseler bile sonrasında onların da yapacaklarına eminim. Bu konuda bana sürekli destek olan beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan anneme ve babama da teşekkür ediyorum onlara minnettarım."

Sorgun Engelliler Umutspor basketbol takımı antrenörü Temel Albeni de tekerlekli sandalye basketbolunun dünyanın en ağır sporlarından biri olduğuna işaret etti.

Kendisinin 13 yıldır bu sporu yaptığını aktaran Albeni, "Çok zorluklar çektik, sorunlarımız var. Hilal arkadaşımızı milli takıma gönderdik ama oynadığı spor arabası iyi olmadığı için milli takımda sıkıntı yaşayacak. Bütçemiz, maddi durumumuz iyi olmadığından sandalye alamıyoruz. İnşallah bunu çözeriz ve arkadaşımız da bu spora daha iyi bağlanır, daha iyi şeyler yapar." değerlendirmesinde bulundu

Kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu ise Hilal'in milli takım kampına çağrılmasının kendilerini gururlandığını ifade ederek, "Hilal'in yaşı küçük, eğitimini sürdürüyor, özverili çalışıyor, biz kendisini çok seviyoruz ve Hilal ile gururlanıyoruz." diye konuştu.

