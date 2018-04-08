MALATYA (AA) - Malatya'da yapılan Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nde 5. hafta müsabakaları sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 5. hafta müsabakaları, Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalarda, İstanbul Bağcılar Olimpik, Hatay Kocaçınar, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Samsun İlkadım Belediye, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor, ASKİ, Erzurum Gençlik ve Spor, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik, Beşiktaş, Malatya Turgut Özal Boks, Fenerbahçe ve Ankara Sağlık Spor Kulüpleri mücadele etti.



Spor Toto Boks Ligi’nin beşinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü-Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ: 5-3

Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü-İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü: 6-4

Beşiktaş-Hatay Kocaçınar Spor Kulübü: 7-3

Fenerbahçe-Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü: 10-0

Malatya Turgut Özal Boks-Ankara ASKİ: 4-4

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik-Ankara Sağlık Spor Kulübü: 4-6

- Fenerbahçe liderliğini korudu

Bu sonuçlarla Fenerbahçe, 15 puan ve averajla liderliğini, aynı puandaki Beşiktaş da ikinci sıradaki yerini korudu. Ligde Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü ise puanını 12’ye çıkararak üçüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe’ye yenilerek, 10 puanda kalan Samsun İlkadım Belediye Spor Kulübü ise dördüncü sırada kaldı.

Müsabakaları Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı da izledi.

Gözgeç boks liginin kurulmasının önemli olduğunu belirterek, "İlk yıl olmasından dolayı bizim için bir geçiş dönemi var. Hem Malatya hem de diğer takımlarımız içinde geçiş dönemi. İnşallah bunu sürdürülebilir yaparsak ileride daha iyi yerlere geleceğimizi umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.