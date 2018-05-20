Spor Toto Süper Lig'in 'gol' dosyası

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2017-2018 sezonunda, maç başına 2,96 gol ortalamasına ulaşıldı.

Ligde 2017-2018 sezonunda yapılan 306 karşılaşmada 906 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,96 olarak gerçekleşti.

Böylece, 908 golün kaydedildiği 2003-2004'ten sonraki en gollü sezon yaşandı. Futbolseverler, son 14 sezondaki en gollü 34 haftaya tanıklık etti.

Bu sezon ilk 8 haftada yapılan 72 karşılaşmanın tamamında gol atıldı. En gollü başlangıçlardan biri gerçekleşirken, golsüz biten ilk karşılaşmalar 9. haftada oynandı.

Söz konusu haftada Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.

Gole en fazla katkı Fenerbahçe'den

Ligde gol istatistiğine en fazla katkıyı ise Fenerbahçe sağladı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç başına en yüksek gol ortalamasına ulaşan takım oldu.

Aykut Kocaman'ın hücum futbolu oynatmadığı eleştirilerine rağmen rakip fileleri 78 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 2,29 gol ortalaması tutturdu.

Sarı-lacivertli takımın gol yükünü ise yabancı futbolcular çekti. Fenerbahçe'nin kaydettiği gollerin 61'inde yabancı oyuncuların imzası bulunuyor. Yabancı futbolcular arasında ise Brezilyalı Giuliano, 14 golle başı çekiyor.

Maç başına gol ortalamasında Fenerbahçe'yi şampiyon Galatasaray takip etti. 2017-2018 sezonunda 75 gol atan Galatasaray, maç başına 2,20 gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından maç başına gol ortalamasında Beşiktaş (2,02), Trabzonspor (1,85) ve Medipol Başakşehir (1,82) sıralandı. Sezonu Beşiktaş 69, Trabzonspor 63, Medipol Başakşehir ise 62 golle tamamladı.

Süper Lig'de son sırada yer alan Kardemir Karabükspor, 0,58 ile gol ortalaması en düşük takım oldu.

En az gol yiyen takım Beşiktaş

Ligi 4. sırada bitiren Beşiktaş, 30 golle ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de gol sayısında şampiyonluğa ulaştığı son iki sezonun gerisinde kalmasına rağmen savunmada başarılı bir performans sergiledi.

İspanyol file bekçi Fabricio'nun kalesini koruduğu ve sezon başında savunmasını dünyaca ünlü Portekizli stoper Pepe ile güçlendiren Beşiktaş, 12 maçta kalesini gole kapattı.

Süper Lig'in kralı

Spor Toto Süper Lig'in gol kralı ise Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis oldu.

Rakip fileleri 29 kez sarsan Gomis, Burak Yılmaz ve Adis Jahovic'in önünde gol krallığına ulaştı. Gomis ayrıca Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi. Eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza, 28 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Gomis'in gol kralı olduğu sezonda Trabzonsporlu Burak Yılmaz 23 gol atarken, ilk yarı Göztepe, ikinci devre Atiker Konyaspor forması giyen Makedon futbolcu Jahovic 19 gol kaydetti.

Geçen sezon 23 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Vagner Love, bu sezon performansının uzağında kaldı. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a gelen Brezilyalı futbolcu, sezonu 13 golle tamamladı.

Tabela en çok 2-1'i gösterdi

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda en fazla 2-1'lik skor görüldü. Yapılan 306 maçın 50'si 2-1 bitti. Karşılaşmaların 42'si 1-0, 37'si 2-0, 33'ü de 1-1 sona erdi.

Ligdeki en farklı galibiyeti ise Galatasaray ve Fenerbahçe elde etti. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, küme düşen ilk takım olan Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0'la geçti.