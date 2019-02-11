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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 45 puanla liderliğini devam ettirdi.

Haftanın son maçlarında ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-0, Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş-Bursaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Galatasaray-Trabzonspor: 3-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: 2-1

Muhabir: Emre Doğan

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