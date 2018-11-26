Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Ligde bugün oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.
Trabzonspor ise 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi evinde 2-1 yendi.Haftanın sonuçları
Galatasaray-Atiker Konyaspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: 5-0
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Akhisarspor-Bursaspor: 2-4
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-2Puan durumuSpor Toto Süper Lig
TakımlarOGBMAYAVP-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR13 9 3 1 19 5 14 30 2. KASIMPAŞA13 8 1 4 29 19 10 25 3. GALATASARAY13 7 3 3 23 15 8 24 4. BEŞİKTAŞ13 6 3 4 24 17 7 21 5. EVKUR YENİ MALATYASPOR13 6 3 4 19 13 6 21 6. ANTALYASPOR13 6 2 5 16 19 -3 20 7. TRABZONSPOR13 5 4 4 21 19 2 19 8. MKE ANKARAGÜCÜ13 6 1 6 16 17 -1 19 9. ATİKER KONYASPOR13 4 6 3 18 15 3 18 10. GÖZTEPE13 6 0 7 15 16 -1 18 11. BURSASPOR13 3 7 3 14 13 1 16 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR13 3 6 4 15 19 -4 15 13. AYTEMİZ ALANYASPOR13 5 0 8 11 18 -7 15 14. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR13 3 5 5 11 14 -3 14 15. FENERBAHÇE13 3 4 6 12 17 -5 13 16. AKHİSARSPOR13 3 3 7 15 24 -9 12 17. KAYSERİSPOR13 3 3 7 10 22 -12 12 18. ÇAYKUR RİZESPOR13 1 6 6 14 20 -6 9
14. haftanın programı
30 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kadir Has)
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)