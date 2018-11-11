Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi.
Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 12. haftayı da liderlikle bitirdi.Haftanın sonuçları
Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 5-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 2-1
Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2
Kayserispor-Galatasaray: 0-3
Bursaspor-Kasımpaşa: 1-2
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Antalyaspor-Akhisarspor: 1-2
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2Puan durumu
TakımlarOGBMAYAVP1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR12 8 3 1 17 5 12 27 2. GALATASARAY12 7 2 3 22 14 8 23 3. KASIMPAŞA12 7 1 4 26 19 7 22 4. EVKUR YENİ MALATYASPOR12 6 3 3 19 10 9 21 5. ANTALYASPOR12 6 2 4 16 18 -2 20 6. MKE ANKARAGÜCÜ12 6 1 5 15 13 2 19 7. BEŞİKTAŞ12 5 3 4 20 16 4 18 8. GÖZTEPE12 6 0 6 15 14 1 18 9. ATİKER KONYASPOR12 4 5 3 17 14 3 17 10. TRABZONSPOR12 4 4 4 19 18 1 16 11. DEMİR GRUP SİVASSPOR12 3 5 4 14 18 -4 14 12. BURSASPOR12 2 7 3 10 11 -1 13 13. FENERBAHÇE12 3 4 5 11 15 -4 13 14. AKHİSARSPOR12 3 3 6 13 20 -7 12 15. KAYSERİSPOR12 3 3 6 10 17 -7 12 16. AYTEMİZ ALANYASPOR12 4 0 8 6 18 -12 12 17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR12 2 5 5 10 14 -4 11 18. ÇAYKUR RİZESPOR12 1 5 6 13 19 -6 8
13. haftanın programı
23 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)