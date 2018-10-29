Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor da evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir puanını 21 yaparak liderliğe yükseldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi.

Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.

Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen ve Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftayı 9 puanla 15. sırada bitirdi.

Haftanın sonuçları

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 1-1

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 1-3

Akhisarspor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 4-1

Puan durumu

Ligde 10. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR10 6 3 1 14 4 10 21 2. KASIMPAŞA10 6 1 3 23 16 7 19 3. GALATASARAY10 6 1 3 17 12 5 19 4. BEŞİKTAŞ10 5 3 2 19 13 6 18 5. ANTALYASPOR10 5 2 3 13 15 -2 17 6. MKE ANKARAGÜCÜ10 5 1 4 12 10 2 16 7. TRABZONSPOR10 4 3 3 18 12 6 15 8. EVKUR YENİ MALATYASPOR10 4 3 3 13 10 3 15 9. GÖZTEPE10 5 0 5 12 12 0 15 10. ATİKER KONYASPOR10 3 4 3 15 14 1 13 11. BURSASPOR10 2 6 2 8 8 0 12 12. KAYSERİSPOR10 3 3 4 9 11 -2 12 13. AYTEMİZ ALANYASPOR10 4 0 6 6 15 -9 12 14. DEMİR GRUP SİVASSPOR10 2 4 4 12 17 -5 10 15. FENERBAHÇE10 2 3 5 7 13 -6 9 16. ÇAYKUR RİZESPOR10 1 5 4 12 15 -3 8 17. AKHİSARSPOR10 2 2 6 10 18 -8 8 18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR10 1 4 5 7 12 -5 7 11. hafta programı

Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

2 Kasım Cuma:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)