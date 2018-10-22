Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 9. hafta, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlandı. Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Geride kalan haftada Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, takipçileri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 1 puan önünde haftayı lider tamamladı.

Haftanın sonuçları

Galatasaray-Bursaspor: 1-1

Kasımpaşa-Akhisarspor: 5-0

Medipol Başakşehir-Kayserispor: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 0-0

Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1

Göztepe-Beşiktaş: 2-0

Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

26 Ekim Cuma:

20.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

27 Ekim Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

28 Ekim Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ekim Pazartesi:

20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

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