Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.Haftanın sonuçları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1
Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Kayserispor-Atiker Konyaspor: 0-2
Trabzonspor-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Akhisarspor-Galatasaray: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
28 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)29 Eylül Cumartesi:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)30 Eylül Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)1 Ekim Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)