Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken, haftaya 60 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve zirvedeki yerini korudu.

Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş ile Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 62'şer puanla Galatasaray'ın arkasında yer aldı.

Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 4-1 yenip, 60 puanla 4. sırada zirve takibine devam etti.

Sonuçlar

Ligde 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

Medipol Başakşehir-Kayserispor: 3-1

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-3

Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 1-4

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: 1-1

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 4-1

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Nisan Cuma:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Muhabir: Mehmet Fatih Duman