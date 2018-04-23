Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken, haftaya 60 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve zirvedeki yerini korudu.
Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş ile Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, 62'şer puanla Galatasaray'ın arkasında yer aldı.
Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 4-1 yenip, 60 puanla 4. sırada zirve takibine devam etti.Sonuçlar
Ligde 30. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
Medipol Başakşehir-Kayserispor: 3-1
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-3
Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 1-4
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: 1-1
Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Fenerbahçe-Antalyaspor: 4-1Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Nisan Cuma:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Muhabir: Mehmet Fatih Duman