Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın maçında derbide Fenerbahçe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e yükseltti ve ligin zirvesinde kalmaya devam etti. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.
Haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Beşiktaş'ı Eljero Elia'nın tek golüyle 1-0 yenerek ikinci sırayı rakibinden devraldı. Medipol Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş 50 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.
Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Kasımpaşa-Antalyaspor: 2-3
Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 0-4
Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1
Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0
Atiker Konyaspor-Kayserispor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-1
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-027. hafta programı
Milli takım arası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta maç yapılmayacak.
Ligde 27. haftanın programı şöyle:
Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Antalyaspor-Bursaspor
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Trabzonspor
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor
Kayserispor-Fenerbahçe
Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor
Göztepe-Kasımpaşa