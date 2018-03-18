Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın maçında derbide Fenerbahçe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e yükseltti ve ligin zirvesinde kalmaya devam etti. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Beşiktaş'ı Eljero Elia'nın tek golüyle 1-0 yenerek ikinci sırayı rakibinden devraldı. Medipol Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş 50 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Kasımpaşa-Antalyaspor: 2-3

Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: 0-4

Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1

Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Atiker Konyaspor-Kayserispor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 1-1

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 4-1

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

27. hafta programı

Milli takım arası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta maç yapılmayacak.

Ligde 27. haftanın programı şöyle:

Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Antalyaspor-Bursaspor

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Trabzonspor

Osmanlıspor-Atiker Konyaspor

Kayserispor-Fenerbahçe

Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor

Göztepe-Kasımpaşa