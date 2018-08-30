Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

İSTANBUL(AA) - Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın heyecanı yarın başlayacak.
Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında yarın saat 21.45'te Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor karşılacak.
Ligde 4. haftanın programı şöyle:Yarın:
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)1 Eylül Cumartesi:
19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)2 Eylül Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)
Muhabir: Erkan Tiryaki