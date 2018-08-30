Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı

Süper Lig'in 4. haftası yarın oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı
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İSTANBUL(AA) - Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın heyecanı yarın başlayacak.

Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında yarın saat 21.45'te Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor karşılacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

Muhabir: Erkan Tiryaki

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