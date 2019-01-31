Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

Ligde haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Göztepe yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi yarın İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Muhabir: Erkan Tiryaki

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