Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de haftanın ilk maçlarında yarın Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u, Çaykur Rizespor ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

Süper Lig'de saat 20.00'de başlayacak mücadelelerde Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak Süper Lig'in 14. haftasında maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Muhabir: Emre Doğan

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